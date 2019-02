Figlio 21enne picchia la madre per futili motivi: arrestato

Una doppia, bruttissima storia di figli violenti con le proprie madri. Conclusa con le dovute "precauzioni": protagonisti un 21enne e un 42enne.

L'arresto

Partiamo dall'arresto, operato dal Norm dei carabinieri di Padova ai danni di un 21enne residente in via Gradisca insieme alla madre, che ha picchiato per futili motivi provocandole lesioni guaribili in 5 giorni. E non sarebbe la prima volta, dato che i vicini di casa raccontano di continui e violenti litigi.

Il divieto

E sempre i carabinieri nel pomeriggio di venerdì primo febbraio hanno notificato a un 42enne domiciliato a Padova ma originario di Venezia (possiede anche un bar nel sestriere Castello) un provvedimento di custodia cautelare e divieto di avvicinamento alla madre 71enne per maltrattamenti: uno degli ultimi episodi risale ad agosto 2018, quando ha addirittura sfondato la porta dell'abitazione.