Rapinato in strada da tre giovani: banditi catturati in fuga, c'è anche un minorenne

Devono rispondere dell'accusa di rapina Ghazy Ben Haj Taher e Fathi Jabri, 23enne tunisino il primo e marocchino il secondo, arrestati venerdì sera con un 16enne anch'egli tunisino, che è stato invece denunciato per lo stesso reato.

La rapina

Poco più di sessant'anni in tre, la giovane età non li ha frenati dall'aggredire un 29enne per derubarlo. Alle 21.30 hanno puntato la loro vittima in via Diano, alla Guizza. Lo hanno avvicinato e, facendo leva sulla superiorità numerica, gli hanno rubato due cellulari, gli 800 euro in contanti che aveva con sé e un mazzo di chiavi. A rovinare il loro piano criminale è stata però una volante della polizia, che transitando in strada ha notato la scena e fatto scattare la fuga dei banditi. Inseguiti e bloccati, i tre sono finiti negli uffici della questura. Il minore, incensurato, è stato denunciato mentre per i due complici maggiorenni sono scattate le manette. In particolare Ben Haj Taher è risultato destinatario di un ordine di custodia cautelare che gli costerà oltre due anni e mezzo di pena. La vittima, tunisino di 29 anni che vive in città, ha riavuto i suoi effetti personali e non ha riportato ferite.