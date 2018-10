Fine corsa per il piromane e il rapinatore che avevano terrorizzato la provincia

I carabinieri hanno individuato in provincia i responsabili di un incendio doloso e di una rapina. Il primo è stato denunciato, il secondo è finito in manette.

L'incendio al centro anziani

Ha finalmente un volto e un nome il piromane colpevole dell' incendio appiccato nella notte tra il 27 e il 28 agosto in una residenza per anziani a Fontaniva . Attorno all'1 di notte il rogo è partito da una delle stanze comuni all'interno della struttura che ospita anziani autosufficienti. Immediato l'allarme, con l'arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari che hanno evacuato e assistito i nove ospiti. Si è subito pensato al dolo, poiché nel punto in cui sono scaturite le fiamme non c'erano sostanze infiammabili o materiali pericolosi. A un mese di distanza i carabinieri dopo un'accurata indagine hanno individuato il possibile responsabile. É un 55enne italiano del posto, che da tempo soffre di disagi psicologici. Proseguono le verifiche per inchiodarlo e per cercare di capire il motivo del pericoloso gesto.

La rapina in banca