Resistenza ai controlli: impedisce ai militari di perquisire casa, finisce in cella

In strada o in un appartamento, per non essere identificati o per non far entrare le forze dell'ordine in casa. Non hanno esitato a opporsi fisicamente ai controlli di polizia e carabinieri tre stranieri, tutti accusati di resistenza.

L'arresto a Selvazzano

Ad avere la peggio finendo in una cella del Due Palazzi è stato Mohamed Jouini, 35enne tunisino con un lungo curriculum criminale alle spalle. Noto per furti e rapine, con il fratello era già stato arrestato per numerosi colpi ai danni di negozi e locali di Selvazzano commessi tra il 2017 e il 2018. Uscito dal carcere è rientrato nell'appartamento della cittadina dell'hinterland dove risulta domiciliato. Martedì alla sua porta si sono però presentati i carabinieri, per eseguire una perquisizione concessa dalla procura. Il tunisino però ha fatto di tutto per impedire ai militari di varcare la soglia. Una decisione che gli è costata un nuovo arresto e il ritorno dietro le sbarre.

In stazione

L'accusa di resistenza ha poi colpito altri due uomini, sotto forma di denuncia. Alle 10.45 di martedì era stata la polizia a intervenire nei confronti di un 23enne nigeriano, notato mentre bazzicava tra via Valeri e piazzetta Gasparotto. Dopo una lunga osservazione gli agenti lo hanno avvicinato per chiedergli i documenti, ma il giovane si è categoricamente rifiutato di comunicare il proprio nome. Trasferito in questura, gli è anche stato trovato addosso un coltello, pertanto l'africano è stato denunciato per resistenza, porto abusivo e rifiuto di fornire le generalità.

All'Arcella

B.F., romeno di 43 anni residente in città, è invece stato intercettato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova lungo via Guido Reni, nel cuore dell'Arcella. Anche in questo caso l'uomo ha fatto il possibile per evitare il controllo, senza però riuscirvi ed anzi, venendo bloccato, portato in caserma e denunciato.