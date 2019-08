Dalla droga nascosta nelle mutande all'aggressione ai carabinieri: 19enne arrestato

Un "en plein" di reati. Tanto da far scattare le manette: i carabinieri del Norm aliquota radiomobile hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio J.K.M., 19enne di Ponso, e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale L.F., 35enne di origini marocchine residente a Montagnana.

I fatti

È successo alle ore 23.25 di Ferragosto a Borgo Veneto: i militari dell'Arma fermano l'Alfa 147 su cui viaggiano sia il nordafricano che il 19enne. Entrambi vengono perquisiti, e negli slip del giovane vengono trovati 14 grammi di hashish, 3,5 grammi di marijuana, circa un grammo di cocaina suddiviso in tre involucri, circa un grammo di eroina e 160 euro ritenuti provento di spaccio. Come se non bastasse, però, il 19enne pensa bene di cercare di scappare venendo tuttavia bloccato dai carabinieri opponendo attiva resistenza e minacciandoli verbalmente. Entra quindi in scena anche il marocchino, il quale opponeva resistenza attiva tentando di ostacolare i militari durante il collocamento del giovane all'interno dell'auto di servizio, tanto che sul posto intervengono in supporto anche i carabinieri di Montagnana e di Solesino. I militari dell'Arma intervenuti per bloccare l'arrestato si sono sottoposti a cure mediche presso l'ospedale di Schiavonia e giudicati affetti da contusioni. Il 19enne, espletate le formalità di rito, è stato portato nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Este: il suo arresto è stato poi convalidato al termine del processo per direttissima.