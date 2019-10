Coppia nella vita e nello spaccio: stroncato il giro illecito gestito da una ventenne

Si è diramata tra Cartura, Tribano e l'areale della Bassa Padovana l'indagine che ha portato a un arresto e una denuncia smantellando il traffico di stupefacenti messo in piedi da una giovane coppia.

Le prove

In manette è finita S.A., 23enne di Cartura accusata di detenzione a fini di spaccio insieme al compagno, il 22enne P.K. di Tribano, denunciato. I provvedimenti sono scattati nella giornata di mercoledì dopo alcune perquisizioni disposte al termine di una capillare indagine curata dai carabinieri di Agna e del Nucleo radiomobile di Piove di Sacco. Con il supporto dell'unità cinofila di Torreglia, i militari hanno recuperato e sequestrato alla giovane 102 grammi di hashish, un grammo di cocaina oltre a un bilancino di precisione e vari oggetti per confezionare le dosi da vendere e per consumare lo stupefacente. Il ragazzo era invece in possesso di un cellulare con cui venivano presi i contatti e gli appuntamenti con i clienti, anch'esso finito sotto sequestro.

L'indagine

La tipologia e la quantità del materiale ha fugato ogni dubbio sull'attività criminale gestita dalla coppia, andando ad avvalorare i risultati investigativi che dallo scorso aprile hanno certificato decine di cessioni a giovani della Bassa, tra cui diversi minorenni. Le indagini sugli stessi acquirenti sono state essenziali per risalire ai due spacciatori e determinare con precisione i diversi ruoli assunti. Dopo l'arresto la donna è finita agli arresti domiciliari in attesa della convalida del fermo.