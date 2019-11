Nuovi controlli, nuovi arresti e denunce: le zone "calde" dello spaccio non cedono

Un arresto e una denuncia per detenzione a fini di spaccio giovedì hanno colpito altrettanti uomini, controllati in zone note per essere meta frequente di pusher e clienti.

L'arresto

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova sono intervenuti in via Valeri, nei pressi dell'ex Pp1, dove hanno assistito a una cessione di droga in strada. Davanti a loro un giovane africano è stato avvicinato da un italiano, facendo scattare la verifica. Julius Godspower, 26enne nigeriano senza fissa dimora, aveva appena ceduto due grammi di marijuana a un 48enne padovano e aveva addosso altri dieci grammi della stessa sostanza e la banconota da 20 euro appena incassata. Immediate le manette per lo spacciatore colto in flagranza, mentre il cliente è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

La denuncia

É invece stato denunciato con lo stesso capo d'accusa un 30enne tunisino, fermato e perquisito dagli agenti delle Volanti a Pontevigodarzere, estrema periferia nord del capoluogo dove nei giorni scorsi la questura aveva organizzato diversi altri controlli anti spaccio. Alle 17.15 lo straniero ha dovuto vuotare le tasche e consegnare un grammo di hashish che aveva addosso. Una quantità modica, ma che ha giustificato la denuncia poiché il tunisino è un noto pluripregiudicato.