Nuovo sequestro di eroina nella Bassa: scoperto fuori casa, aveva la droga addosso

Per la seconda volta in pochi giorni le verifiche straordinarie per vigilare sull'obbligo di uscire solo per motivi di necessità hanno portato a galla i traffici di eroina che attraversano la Bassa Padovana. Oltre a essere denunciato per l'inottemperanza alle norme del Ministero, un giovane è anche stato arrestato per detenzione a fini di spaccio. É uno dei 49 denunciati di martedì in provincia.

Il controllo

É la sera di martedì quando una pattuglia dei carabinieri percorre via Atheste nella cittadina di Este. In strada notano un ragazzo, lo avvicinano. Gli chiedono cosa faccia fuori di casa alle 20 dal momento che solo per casi di estrema urgenza è possibile lasciare il proprio domicilio. Lui consegna un modello di autocertificazione ma è estremamente nervoso. Lo identificano nel 27enne Simone Sambinello, vive in paese e ha già dei precedenti penali.

Il sequestro

A quel punto scatta la perquisizione personale e il motivo di tanta agitazione diviene chiaro. Addosso il giovane ha un involto coperto di pellicola trasparente. Dentro ci sono 40 grammi di eroina "in sasso", cioè in un unico blocco ancora da sgrezzare e dividere in dosi per essere poi venduto al dettaglio. La droga e un cellulare vengono sequestrati, serviranno per ricostruire i percorsi del 27enne e capire dove se la fosse procurata e quale ne fosse la destinazione. Sambinello nel frattempo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio e denunciato per non aver rispettato l'obbligo di stare in casa. L'autorità giudiziaria ne ha poi disposto la liberazione immediata.