Spacciatori in fuga alla vista della pattuglia: nel pacchetto di sigarette si nasconde la droga

I provvedimenti sono arrivati al termine di due distinte operazioni condotte rispettivamente dai militari del Nucleo radiomobile e dai colleghi della stazione di Prato della Valle.

Giovani spacciatori

Alle 20.50 questi ultimi hanno intercettato lungo via Dante una coppia di ventenni, identificati nel 20enne marocchino A.H. e nel 21enne siriano H.B. Svuotando le tasche hanno consegnato un sacchetto con 25 grammi di hashish. Una quantità decisamente eccessiva per il semplice uso personale, che ha lasciato pochi dubbi sul fatto che i due giovani si trovassero in centro per rivenderla a qualche cliente. Arrestati entrambi, il siriano incensurato è stato poi rimesso in libertà, mentre il marocchino che aveva già alcuni precedenti è stato giudicato per direttissima.

Una mossa furtiva

Si è invece svolto nell'ambito di un controllo nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria l'arresto del 30enne tunisino O.S. Alle 23 al passaggio della pattuglia del Norm sul cavalcavia Borgomagno si è scatenato un fuggi fuggi di stranieri. Tra questi i carabinieri sono riusciti a bloccare il nordafricano che, in quanto irregolare, non aveva con sé documenti ed è stato condotto in caserma per l'identificazione. Mentre lo caricavano sull'auto di servizio, l'uomo ha gettato a terra un pacchetto di sigarette sperando di non essere visto. Il gesto non è però sfuggito ai militari, che all'interno hanno trovato 21 grammi di hashish compattato. Sequestrata la droga, il tunisino è stato arrestato.