Pendolari bloccati in treno: senza biglietto, aggredisce il controllore per evitare la multa

Non solo viaggiava abusivamente su un mezzo pubblico con addosso della droga, ma ha anche aggredito controllore e carabinieri. Il tutto mentre i passeggeri attendevano la fine della scenata per poter ripartire nonostante il ritardo considerevole.

Il controllo a bordo

Viaggio da dimenticare per chi lunedì pomeriggio si è trovato a bordo del treno regionale delle 14.41 che da Padova era diretto a Rovigo. Poco dopo la partenza il capotreno ha cominciato a controllare i biglietti dei passeggeri, fino a raggiungere la carrozza dove si era sistemato un 35enne nigeriano. L'uomo doveva raggiungere il capoluogo polesano per rientrare nella sua abitazione di Villadose, ma prima di salire a bordo non ha acquistato il ticket. Il controllore gli ha chiesto le generalità per compilare la multa e lo straniero per tutta risposta lo ha insultato lanciandogli addosso delle monetine con fare sprezzante.

Raptus violento

La discussione con l'africano insolvente è proseguita, sempre più accesa, fino a Monselice. Spintonato e minacciato dal passeggero, il capotreno ha fatto fermare il mezzo e chiamato i carabinieri della compagnia di Abano che, arrivati in stazione in pochi minuti, hanno avuto anch'essi una buona dose di offese. Dalle parole si è passati ai fatti, perché mentre il nigeriano veniva accompagnato fuori dal treno, ha cercato di colpire i militari che sono stati costretti a immobilizzarlo.

L'arresto

La scena si è svolta davanti agli occhi degli altri passeggeri, bloccati a bordo dei vagoni da ormai venti minuti. Solo una volta preso in consegna dai carabinieri l'irruento 35enne il convoglio è ripartito alla volta di Rovigo. Perquisendolo sono anche state trovate dieci dosi di marijuana da un grammo ciascuna, che gli sono costate una denuncia per detenzione ai fini di spaccio che si aggiunge a quella di interruzione di pubblico servizio. Godday Eghobase è poi stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e, informato il magistrato di turno, rilasciato in attesa del processo.

I precedenti

Irregolare in Italia, a luglio scorso era già stato protagonista di un episodio analogo a bordo di un treno nella zona di Rovigo, per il quale era stato denunciato. Resta da chiarire la sua posizione nel mondo dello spaccio: la quantità di droga potrebbe far pensare che il 35enne stesse rentrando in Polesine dopo essersi rifornito di marijuana nel capoluogo euganeo. Le indagini sono ancora in corso.