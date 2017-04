Espulso dall'Italia 7 anni fa girava a Padova con documenti falsi: in manette

Due fratelli moldavi, venerdì mattina, sono stati controllati dalla polizia in zona Stazione, a Padova. Uno dei due ha mostrato una carta d'identità rumena che ha destato qualche perplessità agli agenti.

ESPULSO. Dopo gli accertamenti del caso hanno infatti accertato che il documento era falso e, a detta del moldavo, era stato utilizzato per spostarsi nel territorio nazionale nonostante fosse stato espulso dall’Italia, con accompagnamento coatto alla frontiera nel settembre del 2010 con divieto di rientrare nel nostro paese per 10 anni.

ARRESTO. Lo straniero, V.C. 36enne, è stato quindi arrestato per uso di documento d’identità falso, valido per l’espatrio e false attestazioni sull’identità, nonché deferito all’A.G. per la violazione delle norme sull’immigrazione.