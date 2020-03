Dopo sette anni la Giustizia presenta il conto: arrestata, si rifugiava nel campo nomadi

Durante il processo e la condanna per quel furto risalente a ormai sette anni fa, D.P. aveva fatto perdere le proprie tracce. Almeno fino a mercoledì, quando i carabinieri l'hanno trovata e arrestata.

L'arresto

La donna, 45enne italiana appartenente a una famiglia di origine nomade ma stanziale da decenni, è stata raggiunta mercoledì pomeriggio all'interno del campo di via Ronchi, nelle campagne di Borgoricco, dai militari di Campodarsego. Le è stato notificato l'ordine di custodia cautelare emesso nei suoi confronti dalla procura di Treviso, che ne disponeva gli arresti domiciliari per scontare otto mesi di reclusione in seguito alla condanna per un furto commesso nel 2013 a Montebelluna (Treviso). La 45enne, già nota alle forze dell'ordine, è dunque stata dichiarata in arresto e trasferita nel suo domicilio dove dovrà restare fino a novembre oltre a dover pagare un'ammenda di 160 euro.