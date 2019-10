Nascondeva la droga nei fanali dell'auto: tunisino agli arresti domiciliari

Pensava potesse essere il nascondiglio perfetto. E invece è stato scoperto: M.J., 38enne di origini tunisine residente a Sarmeola di Rubano, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Puglia, proprio a Sarmeola: è la tarda serata di sabato 12 ottobre quando l'uomo viene fermato per un controllo dai carabinieri della compagnia di Montegrotto Terme. E la successiva perquisizione ha dato i suoi frutti: all’interno del fanale anteriore destro della sua Volkswagen Golf, infatti, sono stati trovati 2,5 grammi di cocaina già suddivisi in dosi. Il nordafricano, inoltre, aveva con sé 755 euro, proventi dell’attività illecita, e durante la perquisizione a casa i carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione. Il 38enne si trova ora agli arresti domiciliari.