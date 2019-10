Getta una busta di cocaina dall'auto in corsa durante la fuga: 41enne ai domiciliari

Dalla fuga in auto agli arresti domiciliari: a finire nei guai è B.H., 41enne di origini albanesi residente a Selvazzano Dentro già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso a Padova il 13 settembre scorso.

I fatti

A eseguire l'arresto nella mattinata di sabato 26 ottobre sono stati i carabinieri di Selvazzano Dentro: il fatto che ha portato alle manette risale a giovedì 17 ottobre, quando l'uomo - abordo dell'auto della moglie - per eludere i controlli in corso da parte del personale della Questura di Padova si è dato alla fuga gettando dal veicolo in corsa un involucro contenente cocaina. Il 41enne si trova ora agli arresti domiciliari.