Cerca di buttarsi dalla finestra in pieno centro per sfuggire all'arresto: 28enne nei guai

A dir poco "movimentato": arresto per O.E., 28enne finito in manette in pieno centro a Padova.

I fatti

È successo nella serata di venerdì 22 novembre, ma se ne è avuta notizia solo ora: la polizia è entrata nella sua abitazione di via Martiri della Libertà, trovando moglie e figlio in soggiorno. L'uomo, invece, era in camera da letto, e alla vista degli agenti ha cercato di lanciarsi dalla finestra pur di sfuggire all'arresto. Tempestivo l'intervento di un poliziotto, che senza pensarci su si è lanciato prendendolo per una caviglia rimanendo entrambi a penzoloni. Una volta riportato in camera il 28enne si è inginocchiato ringraziando gli agenti per avergli salvato la vita, salvo poi finire comunque in manette in quanto trovato in possesso di 8 grammi di cocaina, 2 grammi di eroina e 2.715 euro in contanti, ritenuto provente di spaccio.