Dalla conoscenza a bar all'estorsione: alla consegna del denaro si presentano i militari

Gli esatti contorni della vicenda che lega Yousef Fellah, 23enne marocchino, e un 33enne italiano di Abano Terme sono ancora al vaglio. Quel che è certo è che il primo ha imbastito una vera e propria estorsione nei confronti del secondo, che lunedì gli è valsa le manette.

La prima aggressione

A far partire l'indagine la scorsa settimana è stata la visita nella caserma di Abano da parte del 33enne, residente in paese. Il giovane, disperato, ha raccontato agli inquirenti di essere rimasto vittima del marocchino che avrebbe conosciuto qualche giorno prima in un bar della zona. Secondo l'aponense, lo straniero avrebbe avviato una conversazione arrivando ben presto a chiedergli cento euro. Il padovano aveva rifiutato spiegando di non avere con sè il denaro, ma il diniego avrebbe scatenato la reazione violenta di Fellah che lo avrebbe minacciato e colpito a pugni e schiaffi.

Le intimidazioni e la trappola

Dopo quel primo spiacevole incontro il marocchino ha continuato a pretendere il denaro bersagliando la vittima con una sfilza di telefonate. Le intimidazioni sono durate fino a lunedì pomeriggio quando il 33enne, in accordo con i carabinieri, ha accettato l'incontro. Si sono accordati per vedersi poco dopo in piazza del Sole e della Pace dove, puntualissimo, Fellah è caduto nella trappola. L'italiano gli ha allungato la banconota da cento euro e in quell'istante i carabinieri in borghese hanno accerchiato il 23enne.

L'arresto

Trasferitolo in caserma e sequestratagli la banconota incriminata, Yousef Fellah è stato arrestato con l'accusa di estorsione. Essendo il giovane già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti, la procura della Repubblica ha disposto che fosse immediatamente consegnato al carcere di Due Palazzi dove è arrivato in serata.