Minaccia ed estorce denaro a due donne che gli negano ospitalità. Ma loro lo incastrano

Lui, 41enne tunisino, è stato arrestato. Loro, due italiane di 68 e 49 anni, sono le vittime che lo hanno fatto finire in manette. Sul complesso rapporto che li lega, stanno ancora indagando i carabinieri.

Rifiuti mal digeriti

Sabeur Hefdi è accusato di aver estorto dietro minaccia 350 euro alle due donne. Una situazione nata dopo che entrambe avevano rifiutato di ospitarlo nelle rispettive abitazioni. Aveva conosciuto la 49enne tramite il fratello, a cui lei subaffittava una stanza della casa dove viveva in affitto. Terminato il contratto lei aveva deciso di lasciare l'appartamento. Idea che ha contrariato Hefdi, il quale ha insistito perché la 49enne restasse a vivere lì e lo ospitasse come aveva fatto per un periodo con suo fratello. Quando lei ha negato, lui ha fatto la stessa proposta alla 68enne, amica dell'altra donna. Anche in questo caso però si è trovato davanti a un secco "no".

La trappola

A quel punto Hefdi avrebbe cominciato a minacciarle, facendo leva su dinamiche e interessi che sono ancora al vaglio degli inquirenti. Veri e propri ricatti, con cui è riuscito a estorcere complessivamente 350 euro. Non riuscendo a liberarsene le due italiane si sono rivolte ai carabinieri e hanno escogitato una trappola. Con la scusa di consegnargli dell'altro denaro, gli hanno dato appuntamento nel tardo pomeriggio di giovedì in un bar. Lui le ha incontrate e ha intascato altri 180 euro. Appena ha varcato la soglia ha però trovato ad aspettarlo i militari del Norm che lo hanno arrestato.