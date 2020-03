Ai domiciliari per aver rapinato un soldato: l'evasione costa il carcere a un ventenne

É uscito di casa nel pomeriggio di domenica, raggiungendo il centro di Vighizzolo d'Este. Una scelta che è costata il carcere a un ragazzo di vent'anni, dal momento che il giovane era sottoposto agli arresti domiciliari.

L'evasione e la rapina

A finire in arresto con l'accusa di evasione è Renè Gabrieli, classe 1999. Il ragazzo è stato intercettato e ammanettato dai carabinieri di Ponso a cui domenica pomeriggio è stato segnalato il suo allontanamento dall'abitazione di Vighizzolo dove da gennaio è ristretto ai domiciliari. Il giovane originario di Vicenza all'alba dello scorso 5 ottobre insieme a due complici è stato autori di una violenta rapina nel capoluogo berico ai danni di un soldato statunitense in servizio alla caserma Del Din a cui il trio aveva rotto una costola e uno zigomo per rubargli il cellulare. Rintracciato nel piccolo comune della Bassa Padovana, nei confronti di Gabrieli è scattato l'aggravio della misura cautelare, pertanto su ordine dell'autorità giudiziaria il ventenne è stato trasferito nel carcere di Rovigo.