Evade dai domiciliari, ma ad attenderlo al suo ritorno ci sono i carabinieri: manette per un 23enne

Sarebbe dovuto rimanere fisso nella propria abitazione. E invece se n'era andato a zonzo per la città: i carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle hanno arrestato M.A., 23enne evaso dai domiciliari.

L'arresto

È successo venerdì 2 agosto a Padova, dove il giovane - agli arresti domiciliari per reati legati a sostanze stupefacenti - risiede: i carabinieri si sono recati a casa sua per un controllo, ma il 23enne non c'era. Lo hanno dunque atteso, e nel momento in cui è rientrato lo hanno ammanettato e arrestato.