Dava lavoro ai clandestini, ora torna a evadere dai domiciliari. Rintracciata e arrestata

É uscita di casa, nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria e nonostante la misura cautelare degli arresti domiciliari. Un vizio non nuovo, costato l'ennesimo arresto alla 52enne cinese di Correzzola, Ying Zhang Jin.

I precedenti

La donna era finita ai domiciliari dopo l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina poiché nella sua attività commerciale impiegava dei connazionali privi del permesso di soggiorno e di fatto irregolari in Italia. Pur ristretta nella sua abitazione di Correzzola, già lo scorso anno era stata protagonista di un'evasione costatale l'arresto dal momento che si era allontanata di casa seppur per un breve tragitto. La misura era stata ripristinata ma la notte tra lunedì e martedì un nuovo controllo da parte dei carabinieri ha permesso di scoprire che ancora una volta la 52enne era uscita senza autorizzazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arresto

Sulle sue tracce si sono messe le pattuglie del Nucleo radiomobile di Piove di Sacco che l'hanno rintracciata in via Papa Giovanni XXIII nella frazione di Civè. Trasferita in caserma e informata l'autorità giudiziaria, Ying Zhang Jin è stata nuovamente arrestata per evasione e riaccompagnata al suo domicilio per il ripristino della detenzione domiciliare.