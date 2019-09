Si fingevano medici per derubare ultranovantenni: arrestata la banda senza scrupoli

I carabinieri di Este, al termine di una serrata attività di indagine, hanno arrestato all'alba di sabato 7 settembre tre persone senza scrupoli che raggiravano e derubavano persone anziane.

I fatti

Il modus operandi della banda - che ha colpito nel Padovano e in altre province del Veneto - era sempre lo stesso: dopo aver carpito la buona fede di anziani (alcuni anche ultranovantenni) spacciandosi per medici, funzionari Inps e dipendenti di società di servizi, prima li raggiravano e poi li derubavano. Ulteriori dettagli sul caso verranno forniti dai militari dell'Arma in una conferenza stampa prevista per le ore 12.30.

(Notizia in aggiornamento)