Maltrattamenti alla compagna: Felice Maniero arrestato venerdì in centro a Brescia

Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta, è stato arrestato a Brescia con l'accusa di aver maltrattato la compagna. A rivelarlo il Giornale di Brescia che racconta come Faccia d'Angelo, che da tempo vivrebbe nella città lombarda con una nuova identità sarebbe stato ammanettato all'alba di venerdì e sarebbe stato trasferito nel carcere di Bergamo dopo la denuncia della convivente.

La storia criminale

Maniero da 7 anni era tornato in libertà: nel suo passato una scia di sangue che ha legato la sua banda a 17 omicidi registrati in Veneto negli anni Ottanta, oltre a due rapine miliardarie ai danni del Casino' di Venezia e dell'aeroporto 'Marco Polo' di Tessera, dove era in partenza un carico di 170 chili d'oro. Senza contare le rocambolesche evasioni dal carcere di Fossombrone e Padova. Nel 1995 era stato catturato l'ultima volta a Torino, decidendo poi di diventare collaboratore di giustiza e consentendo di far arrestare tanti suoi complici. Maniero si era visto infliggere una condanna definitiva a 17 anni di reclusione: 11 anni per associazione per delinquere di stampo mafioso, con rapine, traffico di droga e sequestri, e 14 per sette omicidi, dei quali il boss ne ha riconosciuti solo cinque