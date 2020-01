Scappa dalla comunità per tornare a Padova: arrestato 29enne nel bellunese

I carabinieri di Feltre nel pomeriggio di giovedì hanno arrestato un ventisettenne. Si tratta di C.R., classe 1991 residente in provincia di Padova che si era allontanato dalla Comunita Dumia di Feltre nel bellunese dove sta scontando una pena per reati contro il patrimonio.

Arrestato

L'uomo che se n'è andato senza alcuna autorizzazione é stato rintracciato alla stazione di Feltre in procinto di allontanarsi e dopo avergli notificato il provvedimento di carcerazione emesso dall'ufficio sorveglianza di Padova avvisato dell'allontanamento, è stato portato in carceree a Belluno in attesa della decisione del giudice.