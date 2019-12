Semina il panico tra le vie di Padova: arrestato dopo l'inseguimento e il doppio incidente

Resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto abusivo di armi, guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al esame tossicologico: questo il lungo elenco dei reati commessi da C.M.H, 24enne di origini romene residente a Cadoneghe e già noto alle forze dell'ordine, il quale ha seminato il panico per le vie di Padova.

I fatti

Sono le ore 9 circa di domenica 15 dicembre: il 24enne sta percorrendo via Guido Reni a bordo della sua Bmw 330 quando viene invitato dai carabinieri della sezione radiomobile di Padova ad accostare per un controllo. Il giovane, però, ignora la richiesta e accelera tentando di scappare a folle velocità tra le vie limitrofe. I militari dell'Arma si mettono subito all'inseguimento, e la fuga termina in via Pontevigodarzere dove l'arrestato prima si scontra con una Mazda 5 (proveniente dal senso opposto di marcia e guidata da un moldavo) sbalzandola contro il muro di recinzione di un'abitazione - abbattendolo parzialmente - e quindi tampona una Fiat Panda condotta da una 51enne per poi terminare contro una banchina in cemento. Non pago, una volta raggiunto dai carabinieri cerca più volte di colpirli venendo però prontamente bloccato senza causare loro lesioni. L'alcoltest ha poi fugato ogni dubbio, registrando un tasso alcolemico di 1,86 g/l: il romeno si è quindi rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici, e nel corso della perquisizione personaleè stato trovato in possesso di una bomboletta spray per autodifesa. Il 24enne è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, mentre i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente multiplo sono stati medicati sul posto dal personale sanitario.