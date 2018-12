Non gli è bastato nascondersi tra stoffe e tessuti: 40enne marocchino arrestato per furto

Colto sul fatto: i Carabinieri della Stazione di Bagnoli di Sopra - in collaborazione con quelli di Albignasego - hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato in abitazione A.N., marocchino 40enne residente a Este e pregiudicato.

La dinamica

È successo nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 dicembre: tutto ha inizio quando la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Abano Terme riceve da un privato cittadino la segnalazione di un furto in atto in un’abitazione momentaneamente vuota in via Petrarca, a Monselice. Giunte tempestivamente sul posto, le pattuglie in servizio perlustrativo delle stazioni dei carabinieri di Bagnoli di Sopra e Albignasego hanno subito sentito dei rumori provenire dall’interno della casa, con tanto di luci che venivano spente e accese dopo un breve intervallo. E una volta entrati i militari dell'Arma hanno sorpreso il nordafricano nello scantinato, nascosto sotto a delle stoffe. Nel successivo controllo dell'abitazione, trovata tutta a soqquadro e con la porta d’ingresso forzata (era stato asportato un pannello in legno), i carabinieri hanno notato in una stanza la presenza di alcuni scatoloni già preparati dal ladro per stipare la refurtiva sottratta in casa e poi darsi alla fuga. Il 40enne marocchino è stato portato in caserma a Bagnoli di Sopra e trattenuto in attesa del processo per direttissima, tenutosi nella mattinata di sabato 15 dicembre: condannato a un anno e 4 mesi, è stato scarcerato con obbligo di dimora a Pordenone.