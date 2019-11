Tentato di derubare un anziano al centro commerciale, la vittima reagisce e li fa arrestare

Speravano di colpire e intascare il portafoglio della vittima approfittando della calca domenicale al Centro Giotto. Non avevano però tenuto conto della prontezza di riflessi della vittima e del tempestivo intervento della sicurezza privata.

Il colpo

Sono così finiti in manette due uomini e una donna, tutti di origine romena e senza fissa dimora. Il gruppo è entrato in azione nella giornata di domenica e per colpire hanno scelto un luogo affollatissimo, anche a causa del maltempo: il Centro Giotto di via Venezia. Una volta all'interno hanno puntato tra il viavai la potenziale vittima, un 77enne bulgaro che da tempo vive a Padova. Lo hanno circondato, tentando di sfilargli dalla tasca il portamonete. L'anziano non si è però lasciato intimidire, ha fatto il possibile per tenere stretto il borsello e ha attirato l'attenzione del personale di vigilanza del centro commerciale.

Gli arresti

La security è quindi riuscita a raggiungere e bloccare i tre banditi, trattenendoli fino all'arrivo di una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri. Raccolta la testimonianza della vittima e appurato quanto successo, i militari hanno prelevato il trio trasferendo i romeni in caserma. Lì il 45enne F.C.M., il 33enne C.A. e la 36enne P.V. sono stati quindi arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.