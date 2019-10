Taniche e tubo di gomma per rubare litri di benzina, ma il colpo fallisce: un arresto e un deferimento

Quattro taniche e un tubo di gomma: il piano sembrava perfetto. Sembrava, appunto: D.R., 21enne di origini moldave residente a Este e pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Monselice per furto aggravato mentre il suo complice M.H.F., 24enne moldavo residente a Sant'Elena e pregiudicato, è stato denunciato.

I fatti

Teatro dell'accaduto proprio Monselice: intorno alle ore 21 di venerdì 25 ottobre i due moldavi sono stati fermati dai militari dell'Arma - nel corso di un servizio specifico finalizzato al contrasto dei reati predatori - presso l'officina meccanica "TuttoDiesel" dove il 21enne, spalleggiato dall'amico, stava prelevando carburante dal serbatoio di un furgone parcheggiato. E l'idea era quella di sottrarne tanto, visto che oltre al tubo di gomma utilizzato per travasare la benzina sono state rinvenute quattro taniche da venti litri l'una. Il giovane, una volta scoperto, ha anche tentato la fuga a piedi ma è stato subito raggiunto dai carabinieri, bloccato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza per direttissima.