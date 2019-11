Nei guai dopo aver rubato un paio di scarpe da corsa: rimesso in libertà dopo le manette

Non gli è bastato rubare un paio di scarpe da ginnastica per correre più veloce dell'addetto alla vigilanza: i carabinieri di Padova Prato della Valle hanno arrestato in flagranza del reato per furto aggravato Z.E., 24enne di origini marocchine residente a Rizziconi (Reggio Calabria)

I fatti

Teatro del furto il negozio sportivo "Decathlon" di via Venezia a Padova: il giovane ha provato a trafugare un paio di scarpe del valore di 100 euro ma è stato fermato dal personale addetto alla vigilanza, che ha vanificato così il suo goffo tentativo. La refurtiva è tornata sufli scaffali, mentre il 24enne è stato rimesso in libertà.