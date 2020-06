Il furto numero 13 gli ha portato male: 21enne in manette dopo l'ennesimo colpo

Ha fatto 13. Ma ha "vinto" solo un paio di manette: i carabinieri di Noventa Padovana hanno arrestato per furto aggravato e continuato M.A., 21enne residente a Mira (Venezia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Il giovane è stato sorpreso nel pomeriggio di venerdì 12 giugno all'interno dell'Ipercoop di Vigonza dopo aver rubato alcuni capi di abbigliamento e generi alimentari per un importo complessivo di 300 euro e che aveva riposto in un borsone. La perquisizione personale effettuata dai militari dell'Arma ha consentito di rinvenire altri vestiti (valore 90 euro) sottratti poco prima dal vicino negozio “Hao Mai”. Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, e il motivo è presto detto: era già stato denunciato per una serie di 12 furti commessi in esercizi commerciali con la stessa tecnica.