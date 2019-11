Pugni agli addetti alla vigilanza dopo il tentato furto: arrestato il ladro minorenne violento

Ha provato a guadagnarsi la "libertà" usando anche una matita per il trucco come un'arma. Ma non è bastato: un minorenne di origini marocchine è stato arrestato per rapina impropria e si trova ora nel centro di prima accoglienza minorile "Santa Bona" di Treviso.

I fatti

È successo nel primo pomeriggio di sabato 16 novembre in pieno centro storico a Padova: la volante della polizia è intervenuta presso la profumeria "Sephora" in via Santa Lucia dopo che un addetto alla vigilanza e una dipendente del negozio avevano bloccato un individuo alquanto violento che si era reso responsabile di un tentativo di furto. Il fermato poco prima (insieme a due complici) si era impossessato di alcune borse riempite con prodotti del negozio dandosi alla fuga, e una volta raggiunto dagli addetti li colpiva violentemente con dei pugni e vicino al collo con una matita per trucco.