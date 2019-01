Bloccata dopo il furto al supermercato: in manette per il colpo da pochi euro

Furto sventato giovedì pomeriggio in un supermercato della zona termale, dove una donna ha rubato dagli scaffali alcuni capi di abbigliamento.

Il colpo

Ad accorgersi dei suoi strani movimenti sono stati gli addetti alla sicurezza del negozio Alìper di via Previtali, all'interno del Centro Commerciale Abano. Hanno notato quella giovane donna aggirarsi in modo furtivo tra le corsie cercando di rimanere sola. Insospettiti, quando ha cercato di uscire nel parcheggio l'hanno fermata chiedendole di svuotare tasche e borsa mentre l direttore chiedeva l'intervento dei carabinieri.

L'arresto

Arrivati sul posto, hanno recuperato i capi di vestiario e i generi alimentari che la 30enne C.S. aveva nascosto, per un valore di circa 120 euro. Restituita la refurtiva al negozio la donna, di origine moldava ma residente a Montegrotto, è stata accompagnata in caserma e arrestata con l'accusa di furto perché scoperta in flagranza di reato.