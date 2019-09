Ruba un'automobile in pieno giorno: bloccato in poche ore, finisce in manette

É bastato qualche minuto, unito alla momentanea assenza del proprietario, perché un padovano si vedesse soffiare la propria auto. A rendere ancor più curiosa la vicenda, è il fatto che il furto sia avvenuto nel centro di Piove di Sacco e di prima mattina.

Il furto

Giovedì l'uomo ha parcheggiato la sua Volkswagen Polo lungo via Garibaldi, una delle principali vie del paese dove a quell'ora passavano numerosi pedoni e automobilisti. Ciò nonostante, un giovane marocchino è riuscito a salire a bordo, a mettere in moto il veicolo e ad allontanarsi senza che il proprietario potesse far nulla per fermarlo. L'uomo a quel punto ha contattato i carabinieri trasmettendo loro targa e modello del veicolo, permettendo così di diramare un avviso di ricerca.

L'arresto

Ricerca conclusa poche ore dopo nella zona di Codevigo, dove i carabinieri di quella stazione hanno intercettato l'auto e il nordafricano che se ne era impossessato. Una volta fermato, il 27enne El Hassan Bouhaddach è stato condotto in caserma e dichiarato in arresto. Residente a Fossò nel Veneziano ma di fatto senza fissa dimora e con diversi precedenti, è accusato di furto. L'automobile recuperata è stata immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario.