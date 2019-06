Ladro di bagagli incastrato dalle telecamere: derubava i turisti sui treni per Roma e Milano

Saliva a bordo come un normale pendolare, il più delle volte pagando regolarmente il biglietto, rigorosamente con i treni Freccia di Trenitalia. L'obiettivo non era però fare il turista, ma rubare i bagagli lasciati incustoditi.

La segnalazione decisiva

V.A., napoletano di Acerra ma da tempo residente a Padova, è stato arrestato dopo una serie di accertamenti curati dalla polizia ferroviaria. A far scattare le indagini è stata la segnalazione di una 28enne sudcoreana lo scorso 28 maggio. La turista è salita sul convoglio a Venezia per dirigersi a Firenze. Con sé aveva una grossa valigia che, viste le dimensioni, ha lasciato nel vestibolo tra i vagoni. Arrivata a Padova si è accorta della sparizione e ha subito chiesto aiuto agli agenti. La descrizione del bagaglio li ha fatti sobbalzare: rosso e con vistosi disegni, proprio come quello visto pochi minuti prima nelle mani del 35enne sceso da quello stesso treno. L'uomo è stato bloccato e la valigia restituita alla donna che ha poi sporto querela.

Le prove

Il napoletano, una volta identificato, si è scoperto essere un pluripregiudicato con alle spalle una sfilza di furti, rapine e truffe commessi tra Udine, Belluno e Venezia che hanno portato al suo arresto immediato. Provvedimento poi convalidato quando sono emerse numerose altre denunce presentate da passeggeri nelle settimane precedenti. Tutti avevano subito furti analoghi a bordo delle Frecce dirette a Milano e Roma. Le telecamere della stazione hanno dato la prova finale: il 35enne si recava a Venezia, saliva sui treni e scendeva a Padova con i bagagli rubati. Giudicato per direttissima, sconterà 14 mesi di reclusione.