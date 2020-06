Rubò una bici davanti alle telecamere: replica sotto gli occhi dei militari, secondo arresto

Non è bastato venire arrestato giovedì dopo aver rubato una bicicletta mentre la polizia lo osservava in diretta. Kamal Jabari martedì mattina ha fatto lo stesso, venendo nuovamente scoperto e ammanettato.

Il furto

Il 36enne senza fissa dimora è stato notato alle 10.30 in piazzale Stazione da una pattuglia in transito dei militari di Padova Principale. Vedendolo armeggiare su alcune biciclette assicurate a una rastrelliera lo hanno osservato fino a quando ne ha staccata una, salendovi in sella e accennando ad allontanarsi. Quando si è accorto delle divise ha gettato a terra la due ruote provando a scappare a piedi ma la sua fuga è durata giusto qualche metro.

L'arresto

Dopo averlo bloccato si è scoperto che il velocipede era stato prelevato rompendone il lucchetto. Per questa operazione Jabari aveva prima staccato il cavalletto di una seconda bici, usandolo per forzare la catena che assicurava quella poi rubata. Lo straniero è stato arrestato per furto aggravato e fino a mercoledì mattina attenderà il processo per direttissima nelle camere di sicurezza della caserma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I precedenti

Giovedì pomeriggio era stato protagonista di un furto analogo avvenuto in diretta sotto gli occhi della centrale operativa della polizia, che lo aveva immediatamente arrestato al Portello. Non è però l'unico episodio di questo tipo che lo ha visto protagonista nelle ultime settimane. Nel solo mese di giugno Jabari era già stato denunciato altre cinque volte per identici furti ed era stato colpito da un ordine di espulsione che evidentemente non ha rispettato. La bicicletta rubata in stazione è poi stata restituita al legittimo proprietario, un 24enne senegalese.