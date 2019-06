Bloccato e arrestato mentre ruba una bicicletta in centro: rintracciato il proprietario

Ha puntato una bicicletta sportiva ancorata a una delle rastrelliere di corso Milano. Poco importa che fosse mezzogiorno e lungo la via transitassero pedoni e automobili. Il furto non è però sfuggito ai carabinieri di quartiere che hanno fermato il ladro.

Il colpo

I militari stavano transitando per un controllo lungo la grande arteria cittadina quando hanno notato un uomo intento a rubare la bicicletta. L'ha rimossa dal posteggio e vi è salito cercando di allontanarsi. La sua fuga è però durata poco perché è stato bloccato poco dopo. Inutile tentare di giustificarsi: Luigi Saccoglia, napoletano di 38 anni che bazzica in città senza una dimora fissa, è stato portato in caserma e identificato. Colto in flagranza e in virtù dei suoi precedenti, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. Recuperata la due ruote i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario, un padovano 43enne che l'ha riavuta indietro.