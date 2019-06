Borseggiata in Prato, il fidanzato blocca il ladro. Il furto sfuma ma non evita il carcere

Era ricercato da più di una mese Brahim Sasbou, eppure non si è fatto scappare l'occasione per derubare una ragazza. Il fidanzato della vittima lo ha fermato, ma lo straniero è scappato ed è stato poi rintracciato dalla polizia.

Colpo fallito

Alle 22 di domenica una giovane coppia sta scambiando due chiacchiere all'Isola Memmia. Sono seduti fianco a fianco, per questo non si accorgono subito del nordafricano che li raggiunge alle spalle e afferra la borsetta della ragazza. Il fidanzato a quel punto lo vede, si volta di scatto e lo blocca facendogli lasciare il bottino. Sembra tutto finito e lo straniero alla prima occasione se la dà a gambe verso il Santo.

In carcere

Alla scena però hanno assistito alcuni testimoni e due di loro segnalano il fatto alla polizia. Raccolta la descrizione del fuggiasco una volante lo rintraccia in via Rudena. É senza documenti, ma dichiara di chiamarsi Brahim Sasbou. Non ha mentito: inseriti nome e impronte digitali nel database oltre alla conferma è emerso anche il decreto di carcerazione dalla procura di Padova risalente al 21 maggio. Sasbou, condannato per rapina, trascorrerà i prossimi 11 mesi e 28 giorni in cella.