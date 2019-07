Cameriere in manette: scoperto via smartphone mentre ruba in un locale

Essere "del mestiere" non lo ha fermato dallo svaligiare un locale. Dopo il turno di lavoro come cameriere un 40enne romagnolo si è infatti improvvisato ladro, ma il sistema di allarme lo ha portato all'arresto.

L'allarme sul cellulare

Sono le 2 di giovedì quando squilla il telefonino del gestore del One Street Cafè di via Prima Strada. L'uomo è a casa, il locale è chiuso da ore. A farlo suonare è il sistema di allarme collegato allo smartphone: qualcuno è entrato forzando la porta sul retro. Il titolare attiva la visione delle videocamere, sullo schermo vede tutto in tempo reale. Nel buio c'è un fascio di luce, è la torcia nelle mani del ladro.

L'arresto

Scatta la chiamata al 112, che dirotta sul posto una pattuglia del Nucleo radiomobile impegnata in zona e in pochi minuti è in via Prima Strada. Lui è ancora dentro, prova a nascondersi dietro una porta. Tutto inutile. Lo trovano, addosso ha 420 euro e un piccolo computer da bar. D.F., 40enne, viene arrestato per furto. É originario di Coriano in provincia di Rimini, ma vive a Padova dove lavora come cameriere in un hotel. Ultimato il sopralluogo, la merce è stata restituita.

I controlli in città

I carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul luogo del furto perché tra le 22 e le 4 era in corso un servizio coordinato in tutta la città, volto alla sicurezza stradale e al contrasto dei furti in casa, che proseguirà fino a fine agosto. A.A., 37enne napoletano di Afragola, è stato sorpreso alla guida della sua Opel Astra nonostante la patente gli fosse stata revocata. Oltre alla denuncia, il documento di guida gli è stato sospeso a tempo indeterminato e il veicolo è sotto sequestro. É invece di guida in stato di ebbrezza l'accusa mossa al 27enne cinese di Thiene che ha fatto registrare all'alcoltest un valore di 0,9 g/l. Multati per ubriachezza molesta due moldavi di 34 e 31 anni, segnalato come assuntore di stupefacente un 30enne di Arre. In via Mestre alla Mandria sono stati recuperati 11 grammi di cocaina divisi in venti dosi.