Colto in flagrante mentre ruba in un garage privato: 23enne arrestato

Lo hanno colto sul fatto: J.F., 23enne di origini marocchine senza fissa dimora ma ufficialmente residente a Moncalieri (Torino), è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Monselice per furto.

I fatti

È successo alle ore 23.10 circa di domenica 28 luglio proprio a Monselice, in via Squero: il giovane si è introdotto in un garage privato e dopo aver rotto il lunotto di un'Alfa 147 ha sottratto un ciondolo presente in macchina. Il tutto, però, è stato notato da alcuni residenti che hanno prontamente segnalato la presenza del malvivente ai carabinieri, che si sono fiondati sul posto beccandolo con le mani nel sacco. Il nordafricano, inoltre, è stato trovato in possesso di un iPhone 5s rubato il 24 luglio a una 34enne di Boara Pisani. Dopo il processo per direttissima l'arresto è stato convalidato in quanto il 23enne ha confessato entrambi i furti ed è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione e 500 euro di multa (pena sospesa).