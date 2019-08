Anni di "scrocco" a spese di Enel: con l'allaccio abusivo rifornivano anche i caravan

Hanno manomesso una centralina Enel, collegandola alla loro abitazione e fornendo energia anche ai prefabbricati e alle roulotte che sorgono sul terreno circostante. Per questo un uomo e una donna sono finiti in arresto, accusati in concorso di furto aggravato di energia elettrica.

Il reato contestato

La scoperta è stata fatta nel comune di Vigodarzere, in una proprietà di via Annibale da Bassano in frazione Maresana. Lì da tempo si sono stabiliti alcuni nuclei familiari, compresa la coppia che riusulta proprietaria dell'unica abitazione in muratura. Antonio Hudorovic, 72 anni, e Fatima Halilovic, 68enne, dal 2005 nella loro casa non avrebbero un contatore attivo per l'elettricità. Elettricità che invece avrebbero sempre sfruttato, insieme agli altri occupanti dell'area, grazie a un collegamento abusivo. Questo è quanto gli hanno contestato i carabinieri che si sono presentati nel tardo pomeriggio di mercoledì arrestandoli. L'accusa ha colpito loro in particolare in quanto proprietari dell'abitazione.

Le indagini

Dopo il fermo i due anziani sono subito stati rimessi in libertà e si attende ora nei loro confronti la citazione a giudizio. Nel frattempo Enel sta cercando di quantificare l'ammanco, che potrebbe andare avanti da ben quattordici anni. Antonio Hudorovic ha diversi precedenti, tra cui un arresto dell'agosto 2018 per di violenza privata, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio per aver lanciato un martello contro un bus di linea in transito a Vigodarzere.