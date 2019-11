Evade dai domiciliari per svaligiare aziende e automobili, la refurtiva lo incastra

Non solo non ha rispettato la misura cautelare degli arresti domiciliari commettendo a più riprese vere e proprie evasioni. Rabii Mahfoud usciva di per delinquere e sono almeno tre i furti che gli vengono contestati.

Colto in flagranza

Uno di questi lo ha commesso lo scorso weekend a Este e mentre era intento a saccheggiare la sede di Veneta Mineraria è stato scoperto e ammanettato dai militari del Nucleo radiomobile della cittadina. L'intervento risale a domenica quando il 26enne, originario del Marocco ma regolarmente residente a Monselice, è stato sorpreso nello stabile di via Ateste 16. Impossibile fraintendere le sue azioni, poiché si stava impossessando di un tablet aziendale.

La refurtiva

Tratto in arresto per furto e identificato, si è scoperto che il giovane era sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Monselice. La perquisizione dell'appartamento ha poi portato ulteriori prove a sostegno delle accuse, grazie al ritrovamento di altra refurtiva. I carabinieri hanno sequestrato un navigatore satellitare, rubato dalla Fiat Multipla di un 56enne di Comacchio, e molti altri congegni elettronici sottratti al proprietario 60enne di una ditta con sede nel Vicentino.

L'arresto

Mentre Mahfoud veniva trasferito nel carcere di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria, a suo carico si sono concretizzate le accuse di furto ed evasione. Ulteriori approfondimenti sono in corso per verificare se sia il responsabile di altri colpi analoghi.