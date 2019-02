Furto di coppia al supermercato, arrestati due ventenni scoperti con la refurtiva

Sono stati arrestati dai carabinieri due giovani stranieri, responsabili di un furto all'interno di un negozio dell'hinterland padovano.

La vicenda

Titolari delle indagini i militari di Pionca di Vigonza, che lunedì hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato in concorso una coppia di ventunenni. Sono Karolina Zavadskyte, lituana residente in un comune del pavese, e Abderrahim Essadek, marocchino che vive nel trevigiano. I due giovani sono stati scoperti dopo un furto messo a segno al supermercato Famila di Busa di Vigonza, dove sono riusciti a rubare alcuni gadget elettronici tra cui degli auricolari bluetooth. Scoperti in possesso della refurtiva, sette pezzi in totale del valore di circa 160 euro, sono stati fermati in attesa di comparire davanti al giudice per la direttissima.