Inseguimento a folle velocità nella Bassa Padovana: arrestati tre pregiudicati

Pensavano di aver messo a segno un colpo facile facile. E invece sono finiti in manette dopo un inseguimento per le strade della Bassa Padovana: arrestati per furto il 31enne S.H., il 30enne M.H. e la 39enne S.L., tutti pregiudicati.

La dinamica

Tutto ha inizio nel pomeriggio di venerdì a Campolongo Maggiore, quando i tre malviventi - a bordo di un'Audi A2 nera - si avvicinano a un furgoncino Fiat appena parcheggiato da un operaio 54enne di Sant'Elena e dopo aver infranto con un paio di grosse forbici il finestrino si impossessano di una borsa contenente 190 euro nonché due tessere Bancomat e tre carte di credito. I ladri fuggono a forte velocità verso Piove di Sacco, dove vengono però notati da una pattuglia dell'aliquota radiomobile della locale compagnia dei carabinieri. I pregiudicati decidono dunque di gettare la borsa precedentemente sottratta all'operaio e proseguono la loro fuga: ne scaturisce un inseguimento a folle velocità che si conclude in via Roma a Codevigo. I tre malviventi sono ora agli arresti domiciliari per furto aggravato in concorso.