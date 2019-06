Sorpreso a rubare nei garage: ladro inseguito e placcato dal marito della portinaia

Il 48enne marito della custode del civico 12 di via Bellini è riuscito a fermare la fuga di un topo d'appartamento permettendo ai carabinieri di ammanettarlo.

Il furto e il placcaggio

Quando l'uomo e la moglie 50enne domenica mattina hanno sentito dei rumori sospetti nel seminterrato si sono subito messi in allerta. Quella situazione l'avevano già vissuta cinque anni fa e i loro timori si sono rivelati fondati: nei garage c'era un ladro in azione. Lo hanno sorpreso mentre forzava un basculante e quando la coppia gli si è parata davanti il bandito ha tentato di scappare brandendo una siringa. Mentre la donna chiamava il 112 il marito si è però lanciato all'inseguimento. Ha rincorso e atterrato il ladro, bloccandolo fino all'arrivo della pattuglia. Ivan Mizra, 32enne moldavo, è stato arrestato con l'accusa di furto e trasferito al pronto soccorso. Gli hanno refertato una compressione del costato, rimediata mentre tentava di divincolarsi dalla presa del 48enne che non lo ha però lasciato.

Il precedente pochi giorni prima

Oltre alla siringa aveva addosso un telecomando per aprire il cancello esterno che permette di accedere al sotterraneo. Lo aveva rubato venerdì sera rompendo il finestrino dell'auto di un inquilino, parcheggiata in strada. Quello che sembrava un atto vandalico ha così trovato una spiegazione e il suo colpevole: si trattava di un furto mirato per garantirsi l'accesso ai garage e poter agire indisturbato.