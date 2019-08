Riescono a scappare dopo il furto: poi tornano a cercare il complice e finiscono in arresto

Erano arrivati nel Padovano da soli quattro giorni, ma avevano già adocchiato un obiettivo da svaligiare. Si è concluso con un triplice arresto il furto consumato lunedì al negozio Non Solo Sport di Sarmeola di Rubano.

Il furto

Il punto vendita di via Sant'Antonio è stato preso di mira da tre ucraini di 19, 31 e 34 anni. Il gruppetto lunedì pomeriggio è stato notato dai commessi perché per più di mezz'ora ha fatto la spola tra scaffali e camerini. Carichi di merce, hanno finto di provare decine di capi sportivi. Passati i minuti si sono diretti verso l'uscita senza comprare nulla, ma lo zaino sulle spalle del più giovane appariva decisamente più gonfio di quanto non fosse all'inizio della visita. Dentro un camerino una commessa ha poi trovato diverse placche antitaccheggio, divelte dai capi rubati.

Il primo arresto

A quel punto è scattata la segnalazione ai carabinieri, arrivati in pochi minuti. Mentre i due trentenni fuggivano in auto, i militari sono riusciti a bloccare nel parcheggio il 19enne L.O.S., trovandogli nello zainetto merce rubata per un valore di 200 euro. Dichiarato in arresto per furto aggravato, gli inquirenti si stavano preparando ad avviare le ricerche dei due complici quando è successo l'impensabile.

L'errore fatale

A bordo della Skoda Superb su cui erano scappati, gli altri due banditi sono tornati al negozio per tentare di recuperare il compare. Sul posto hanno però trovato la pattuglia e anche nei confronti del 31enne B.B. e del 34enne C.R. sono scattate le manette con la medesima accusa in concorso. Trasferiti in caserma per essere trattenuti in attesa dell'udienza di convalida del fermo, si è scoperto che i tre erano arrivati in Italia per la prima volta il 1 agosto. Si indaga ora per capire se avessero altri agganci in zona o se siano responsabili di colpi analoghi.