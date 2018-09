Finestrini rotti e razzia nelle auto in sosta: i residenti fanno arrestare il ladro

Ha aspettato che fosse notte fonda e ha fatto razzia delle auto in sosta, rompendo i finestrini e intascando tutto il possibile. L'occhio acuto dei residenti ha però permesso di smascherarlo.

Con le mani nel sacco

Le chiamate ai carabinieri sono arrivati alle 2 di domenica mattina, tutte dalla zona di via della Stazione a Vigodarzere, tutte per segnalare un topo d'auto in azione. E lì, nel parcheggio in cui tra l'erba si vedono ancora i frammenti di vetro, lo hanno trovato i militari, con le mani infilate nell'abitacolo dell'ultima vettura presa di mira. Tre quelle colpite, con i finestrini infranti e l'interno svaligiato. Addosso al ladro sono stati trovati oggetti di ogni genere: capi di abbigliamento, occhiali, spiccioli, cavi e caricabatterie.

L'arresto

Il 22enne marocchino non solo è irregolare e senza fissa dimora, ma ha già avuto guai con la giustizia per reati simili. Arrestato per furto, ha passato le ore successive nelle camere di sicurezza del comando provinciale, per poi presentarsi in tribunale per l'udienza di convalida dell'arresto. Un anno e sei mesi con pena sospesa per lo straniero, a cui non sarà applicata alcuna misura cautelare. Tutta la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.