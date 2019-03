Ladro per fame: arrestato 24enne, voleva rubare cibo da un terrazzino

Più che il guadagno, poté la fame: F.O.N., 24enne del Camerun, è stato arrestato dai carabinieri per furto di cibo.

I fatti

È successo nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo a Pontevigodarzere, in un'abitazione di via Sibilla De Cetto: il giovane, intorno alle ore 2, ha notato su un terrazzino al primo piano la presenza di prodotti alimentari e ha deciso di arrampicarsi per rubarli e darsi quindi alla fuga. Non aveva però fatto i conti coi carabinieri, i quali lo hanno letteralmente colto con le mani nella marmellata e arrestato.