Tenta il furto al supermercato, viene scoperto dai carabinieri: arrestato senzatetto

Non è certamente facile riuscire a nascondere 100 euro di spesa, ma T.Z. di Sacile ci ha provato. Fallendo e venendo sorpreso da una gazzella dei carabinieri.

I fatti

Nella mattinata di mercoledì 6 febbraio ad intervenire sono stati i militari di Albignasego che hanno trovato l’uomo, un quarantenne già gravato da altri precedenti, al Lidl di via Battaglia con le mani nel sacco. Il malvivente senza fissa dimora è stato fermato per furto aggravato e arrestato dopo che ha tentato di superare le casse senza pagare. Si tratta di una persona che gravita nella zona del padovano ma di origini friulane che già in altre occasioni era stato bloccato mentre tentava di compiere alcuni furti.