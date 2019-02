Derubato in negozio, scatta l'inseguimento: il ladro bloccato rischia il linciaggio

Il litigio, il furto, l'inseguimento e il rischio di linciaggio. É successo di tutto nel tardo pomeriggio di martedì nei dintorni dello scalo ferroviario dove uno straniero è finito in manette.

Il diverbio come diversivo

La vicenda comincia in un negozio di via Niccolò Tommaseo, gestito da un uomo cinese e specializzato nella vendita di casalinghi. Qui poco prima delle 18 si è presentato un trentaseienne nigeriano, cliente abituale perché per campare fa il venditore porta a porta di prodotti per la casa ed è solito rifornirsi proprio lì. Aveva appena pagato due buste cariche di prodotti quando, prima dell'uscita, è stato fermato da un quarantaduenne romeno. Ne è iniziata una discussione, con l'uomo dell'Est ad accusare l'africano di lavorare abusivamente. É stato coinvolto anche il titolare cinese e quando le acque sembravano ormai calme il romeno ne ha approfittato per imbracciare le sporte del nigeriano e darsi alla fuga.

Fine corsa

Rischiando di perdere tutto, il trentaseienne si è lanciato all'inseguimento verso la stazione chiamando i carabinieri. Sul piazzale ha notato la presenza di molti altri africani e gridando ne ha attirato l'attenzione. Quelli, capendo al volo la situazione, sono riusciti a bloccare la corsa del romeno accerchiandolo. In quel frangente è intervenuta la pattuglia che ha preso in custodia il fuggiasco, di fatto salvandolo dalle ire dei presenti.

L'arresto

Restituita la merce al legittimo proprietario, i carabinieri di Prato della Valle hanno du arrestato Petru Cristian Caruz accusato di furto aggravato. Nato in Romania ma residente a Padova, ha passato la notte nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima fissato per mercoledì.