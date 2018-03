Sottrae merce per 8.500 euro dal luogo di lavoro: arrestato magazziniere infedele

Magazziniere da quasi trent'anni. Nessuno, alla "Rinascente" di piazza Garibaldi a Padova, sospettava di lui. E invece le telecamere di videosorveglianza non gli hanno lasciato scampo: come riportano i quotidiani locali, un uomo di 56 anni è stato arrestato. E la successiva perquisizione nella sua abitazione ha dato i suoi frutti.

Merce per 8.500 euro

Tutto, infatti, era partito con le immagini a circuito chiuso del grande magazzino, che hanno colto in flagrante A.C. mentre ruba un vestito. E nel corso del sopralluogo nella sua abitazione si è scoperto che non è stato un caso isolato: i carabinieri, infatti, vi hanno trovato indumenti, borse e profumi per un valore complessivo di 8.500 euro. Resta da capire se poi tali articoli venivano rivenduti: l'uomo, che non aveva mai avuto problemi con la giustizia, si è per ora avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gup Mariella