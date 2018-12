Arrestate per furto tre minorenni

Tutte minorenni. Tutte parenti. E tutte ladre: i carabinieri di Ponte San Nicolò hanno arrestato due ragazzine di 17 anni e una di 16 anni, accusate di aver commesso un furto a casa di una 54enne.

I fatti

È successo a Saonara, in via Morosini: le tre baby ladre sono state trovate in possesso di tre arnesi da scasso poco lontane dalla casa da cui hanno sottratto gioielli per 3mila euro. Le due 17enni sono ora detenute nel carcere minorile di Rovigo, mentre la 16enne è stata portata in una struttura rodigina per ragazzi con problemi.